В Орле приостановили работу шаурмичной

1.7.2024 | 10:20 Закон и порядок, Новости

В пяти пробах продукции нашли бактерии.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Точка находится на улице Пушкина, 76. Ведомство получило экстренные извещения о четырёх случаях бактериальной кишечной инфекции, после чего провело проверку в заведении.

В пяти пробах готовой пищевой продукции обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Также были выявлены многочисленные нарушения условий производства пищи.

В итоге Железнодорожный районный суд приостановил деятельность шаурмичной на 60 суток – до устранения всех проблем.

ИА «Орелград»


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