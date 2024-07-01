В Орле приостановили работу шаурмичной

В пяти пробах продукции нашли бактерии.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
Точка находится на улице Пушкина, 76. Ведомство получило экстренные извещения о четырёх случаях бактериальной кишечной инфекции, после чего провело проверку в заведении.
В пяти пробах готовой пищевой продукции обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Также были выявлены многочисленные нарушения условий производства пищи.
В итоге Железнодорожный районный суд приостановил деятельность шаурмичной на 60 суток – до устранения всех проблем.
ИА «Орелград»