Экс-сотруднику «Упрдор Москва – Харьков» предъявили новые обвинения

2.7.2024 | 11:30 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщили в орловском Управлении СКР.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Ранее мужчину уже осудили на 11 лет.

Теперь в суд направлено новое дело. В нём девять эпизодов. Экс-сотруднику Федерального казённого учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» снова вменяется получение взяток.

Предварительно установлено, что обвиняемый получил от 11 представителей грузоперевозчиков около 10 миллионов 266 тысяч рублей. Это происходило в период с 2017 по 2022 годы.

Взятки являлись незаконной платой за помощь в выдаче специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования. Также мужчина оказывал грузоперевозчикам другую поддержку.

«Обвиняемый не признал вину в содеянном», – отметили в Следственном комитете. Дело возбуждалось по материалам оперативной деятельности Управлений ФСБ и МВД по Орловской области, также они осуществляли оперативное сопровождение.

Ранее, в феврале этого года, за аналогичные преступления мужчина получил 11 лет колонии строгого режима, а также штраф в 100 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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