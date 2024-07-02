В Орле снова отложили запуск горячей воды на 909-м

Сроки перенесены ещё на неделю.
Теперь «Орелгортеплоэнерго» обещает возобновить предоставление услуги с 10 июля.
Неудобства приходится терпеть жильцам примерно 60 домов, расположенных по улицам Комсомольская, Авиационная, Кромская и Планерная. Горячей воды здесь нет с 13-го июня.
Причиной стали работы в котельной на Авиационной, 1. Сначала воду отключали на две недели, однако ремонт затянулся.
Как пояснили в «Орелгортеплоэнерго», затруднения связаны с дополнительными вскрытиями грунта. Они стали необходимыми из-за выявленного большого количества неучтённых коммуникаций.
Накануне стало известно, что котельную на Авиационной должны окончательно модернизировать к октябрю текущего года.
ИА «Орелград»