В Орле снова отложили запуск горячей воды на 909-м

Сроки перенесены ещё на неделю.

Теперь «Орелгортеплоэнерго» обещает возобновить предоставление услуги с 10 июля.

Неудобства приходится терпеть жильцам примерно 60 домов, расположенных по улицам Комсомольская, Авиационная, Кромская и Планерная. Горячей воды здесь нет с 13-го июня.

Причиной стали работы в котельной на Авиационной, 1. Сначала воду отключали на две недели, однако ремонт затянулся.

Как пояснили в «Орелгортеплоэнерго», затруднения связаны с дополнительными вскрытиями грунта. Они стали необходимыми из-за выявленного большого количества неучтённых коммуникаций.

Накануне стало известно, что котельную на Авиационной должны окончательно модернизировать к октябрю текущего года.

ИА «Орелград»