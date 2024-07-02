В Орле снова отложили запуск горячей воды на 909-м

2.7.2024 | 11:45 ЖКХ, Новости

Сроки перенесены ещё на неделю.

Фото: ИА «Орелград»

Теперь «Орелгортеплоэнерго» обещает возобновить предоставление услуги с 10 июля.

Неудобства приходится терпеть жильцам примерно 60 домов, расположенных по улицам Комсомольская, Авиационная, Кромская и Планерная. Горячей воды здесь нет с 13-го июня.

Причиной стали работы в котельной на Авиационной, 1. Сначала воду отключали на две недели, однако ремонт затянулся.

Как пояснили в «Орелгортеплоэнерго», затруднения связаны с дополнительными вскрытиями грунта. Они стали необходимыми из-за выявленного большого количества неучтённых коммуникаций.

Накануне стало известно, что котельную на Авиационной должны окончательно модернизировать к октябрю текущего года.

ИА «Орелград»


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