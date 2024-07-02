В Орле побит температурный рекорд

2.7.2024 | 11:00 Новости, Общество

1 июля стало самым жарким за всю историю наблюдений.

Фото: ИА “Орелград”

По крайней мере, таковы данные, опубликованные на сайте www.pogodaiklimat.ru. Ресурс отслеживает и публикует соответствующую информацию.

1 июля в Орле среднесуточная температура составила плюс 31,5 градуса по Цельсию. Это наивысший результат из всех, зафиксированных ранее в этом населённом пункте в этот день.

Впрочем, не исключено, что рекорд будет не единственным. Ранее Орловский гидрометцентр рассказал, что жара начнёт спадать только в ближайшую пятницу.

ИА «Орелград»


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