В Орле побит температурный рекорд

1 июля стало самым жарким за всю историю наблюдений.

По крайней мере, таковы данные, опубликованные на сайте www.pogodaiklimat.ru. Ресурс отслеживает и публикует соответствующую информацию.

1 июля в Орле среднесуточная температура составила плюс 31,5 градуса по Цельсию. Это наивысший результат из всех, зафиксированных ранее в этом населённом пункте в этот день.

Впрочем, не исключено, что рекорд будет не единственным. Ранее Орловский гидрометцентр рассказал, что жара начнёт спадать только в ближайшую пятницу.

ИА «Орелград»