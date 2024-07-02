На Орловщине на дачном маршруте выявили нарушения

Их зафиксировали сотрудники «Организатора перевозок».

Как рассказали в учреждении, нарушение выявили в ходе выездной проверки. Её объектом стал маршрут №167 «Улица 1-я Посадская – дачный массив у Новосёловского поворота».

Оказалось, что водитель игнорирует остановку «Мезенка». Автобус не остановился здесь для оказания соответствующих услуг пассажирам.

«В отношении перевозчика инициирована претензионная работа», – добавили в учреждении.

Ранее «Организатор» недосчитался нужного количества маршруток на направлении №482 («Знаменка – Стальной конь»).

ИА «Орелград»