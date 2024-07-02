На Орловщине на дачном маршруте выявили нарушения

2.7.2024 | 15:43 Закон и порядок, Новости, Транспорт

Их зафиксировали сотрудники «Организатора перевозок».

Фото: vk.com/kuooop

Как рассказали в учреждении, нарушение выявили в ходе выездной проверки. Её объектом стал маршрут №167 «Улица 1-я Посадская – дачный массив у Новосёловского поворота».

Оказалось, что водитель игнорирует остановку «Мезенка». Автобус не остановился здесь для оказания соответствующих услуг пассажирам.

«В отношении перевозчика инициирована претензионная работа», – добавили в учреждении.

Ранее «Организатор» недосчитался нужного количества маршруток на направлении №482 («Знаменка – Стальной конь»).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования