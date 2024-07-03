Орловский бизнес задолжал 106 миллиардов рублей

О финансовых результатах организаций Орловской области рассказал Орелстат.

Орелстат представил оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-апреле 2024 года. Из них следует, что кредиторская задолженность регионального бизнеса на конец апреля 2024 года составила 106,44 миллиарда рублей, причем доля просроченной задолженности составляет 2,7 процента, или 2,84 миллиарда рублей. Для сравнения, на конец апреля 2023 года доля просроченных обязательств перед кредиторами составляла 2,9 процента, на конец марта 2024 года – 2,8 процента.

Отметим, что кредиторская задолженность всего за один месяц выросла практически на 4 миллиарда рублей. По состоянию на конец марта 2024 года, по данным Орелстата, она составляла 102,5 миллиарда рублей, а просроченные обязательства тогда оценивались аналитиками в 2,9 миллиарда рублей. А суммарная задолженность по обязательствам организаций к началу апреля достигла отметки в 217,8 миллиардов рублей, доля просроченных обязательств составляла 1,3 процента от общей суммы задолженности.

При этом долги организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам на начало апреля 2024 года составляли 115,2 миллиарда рублей. Стоит обратить внимание на тот факт, что просроченная задолженность перед банками оценивалась на тот момент всего в 42,6 миллиона рублей, или 0,04 процента от общего объема долгов по банковским кредитам и займам.

«Дебиторская задолженность на конец апреля 2024 года составила 106,28 миллиарда рублей, – информирует Орелстат. – Из нее просроченная – 1,75 миллиарда рублей, или 1,6 процента от общего объема дебиторской задолженности. По состоянию на конец апреля 2023 года просроченная задолженность составляла 2,1 процента, по состоянию на конец марта 2024 года – 1,6 процента».

ИА «Орелград»