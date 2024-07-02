Орел передал в зону СВО конфискованный транспорт

Необычный вклад в общую Победу сделали судебные приставы.

Управление Федеральной службы судебных приставов оказало содействие в передаче конфискованных по решению суда автомобиля и мотоцикла в зону специальной военной операции. Как пояснили в пресс-службе ведомства, владельцы указанных транспортных средств были осуждены за повторное вождение в состоянии опьянения. На первый раз они были наказаны в административном порядке, получив крупные штрафы и временное лишение водительских прав.

Однако оба вскоре вновь попались сотрудникам ГИБДД пьяными за рулем. На них были заведены уголовные дела. Учитывая степень общественной опасности совершенных противоправных деяний, суд признал нарушителей виновными и вынес решения о конфискации их транспортных средств, поскольку те использовались для совершения преступления. В подобных случаях транспорт конфискуется в доход государства.

«Соответствующие исполнительные документы поступили на исполнение в отделения судебных приставов, – сообщили в УФССП России по Орловской области. – Сотрудники ведомства возбудили исполнительные производства, установили места нахождения транспортных средств и составили акты изъятия».

После этого судебные приставы организовали передачу автомобиля и мотоцикла для нужд бойцов, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. В Управлении ФССП подчеркнули, что указанная процедура проводится в соответствии с постановлением правительства страны, регламентирующего порядок передачи Министерству обороны имущества, обращенного в собственность Российской Федерации.

Напомним, ранее судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейды и прямо на дорогах выявили должников. Один из водителей, как оказалось, задолжал по 12 исполнительным производствам, общая сумма его задолженности превышала 300 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых наложил арест на принадлежащий ему автомобиль. Последний был изъят и на эвакуаторе перемещен на охраняемую стоянку до проведения процедуры реализации имущества.

ИА «Орелград»