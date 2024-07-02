Похищенные богатства орловчанки нашли в Мурманской области

Женщина стала жертвой дистанционных мошенников.

Преступление произошло в марте этого года. Преступники выманили у неё 960 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что средства перевели на карту, владельцем которой является житель Мурманской области.

Орловская прокуратура направила в Печенгский районный суд данного региона исковое заявление.

Надзорное ведомство потребовало взыскать в пользу обманутой женщины всю сумму как «неосновательное обогащение». Исковые требования прокурора были удовлетворены.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»