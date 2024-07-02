Продажу алкоголя могут разрешить в сезонных залах

В регионе обсудили меры по реализации обновленного федерального законодательства.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел в первом чтении проект внесения поправок в Закон Орловской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Недавно федеральный закон был обновлен. В частности, на федеральном уровне введено понятие «сезонный зал (зона) обслуживания посетителей».

Под таковым понимается временное сооружение или конструкция, предназначенные для оказания услуг общественного питания в течение определенного периода времени – сезона. Они должны быть расположены на территории, «прилегающей к объекту общественного питания, или примыкающие к такому объекту либо к зданию (помещению), в котором расположен такой объект». Предусматривается, что розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания может осуществляться в сезонном зале или зоне обслуживания посетителей при условии соблюдения требований к розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Законопроектом предлагается дополнить региональный закон статьей 4.5. Она разрешит розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в сезонном зале или зоне обслуживания посетителей при наличии документа, выданного в соответствии с нормативным правовым актом правительства Орловской области и подтверждающего соответствие сезонного зала установленным в регионе требованиям. «В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – следует из пояснительной записки к нему.

Принятие поправок в региональный закон не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета, но потребует принятия нормативного правового акта правительства Орловской области, устанавливающего требования к размещению и обустройству сезонных залов и зон обслуживания посетителей. Также областным властям потребуется принять порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие сезонного зала и зоны обслуживания указанным требованиям.

ИА «Орелград»