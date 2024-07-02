Орловский бизнесмен погиб, собирая шишки для белок

2.7.2024 | 13:09 Важное, Новости, Происшествия

Стали известны подробности гибели Сергея Клушина.

Фото: livny-tv.ru

Как рассказал телеканал «Принт-ТВ», известный предприниматель и общественник, экс-депутат ливенского горсовета, остановился у хвойных деревьев на обочине дороги, чтобы собрать шишек для белок из парка «Славянский сад». В этот момент и произошла трагедия.

Напомним, что ДТП случилось в посёлке Барково. Населённый пункт находится между городом Ливны и райцентром Долгое. При этом по посёлку проходит ровная хорошая дорога. Это сочетание обстоятельств провоцирует водителей нарушать скоростной режим.

Клушина сбил «Опель», проезжавший сквозь Барково. Его водитель не справился с управлением и вылетел на обочину.

Бизнесмен скончался. Водителю и пассажирке «Опеля» тоже не повезло – они получили тяжёлые травмы. Известно, что они находятся в Ливенской ЦРБ в отделении реанимации.

ИА «Орелград»


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