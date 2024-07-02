В Орле «прозвучит» «Гимн любви»

Так называется тематический городской праздник.

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Однако оно состоится не непосредственно в день праздника, 8-го числа, а в ближайшую субботу, 6-го июля. Об этом рассказали в администрации города.

Акция пройдёт в сквере Семьи (между Александровским и Тургеневским мостами). Всё начнётся в 11 и завершится в 16 часов.

В программе праздника – живая музыка (в том числе, выступления орловских гармонистов), спорт и игры, выставка прикладного творчества, мастер-классы и многое другое.

В 12 часов состоится шествие семейных пар, а также мероприятие под названием «Под крышей дома твоего». В 13 часов начнётся основной праздничный концерт.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»