В Орле «прозвучит» «Гимн любви»

2.7.2024 | 12:43 Новости, Общество

Так называется тематический городской праздник.

Фото: ИА “Орелград”

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Однако оно состоится не непосредственно в день праздника, 8-го числа, а в ближайшую субботу, 6-го июля. Об этом рассказали в администрации города.

Акция пройдёт в сквере Семьи (между Александровским и Тургеневским мостами). Всё начнётся в 11 и завершится в 16 часов.

В программе праздника – живая музыка (в том числе, выступления орловских гармонистов), спорт и игры, выставка прикладного творчества, мастер-классы и многое другое.

В 12 часов состоится шествие семейных пар, а также мероприятие под названием «Под крышей дома твоего». В 13 часов начнётся основной праздничный концерт.

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ИА «Орелград»


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