Скончался орловский писатель Владимир Ермаков

Причиной стал обширный инфаркт.

Смерть наступила сегодня, 2 июля. Об этом сообщил «Орёлтаймс».

По данным СМИ, писатель ушёл из жизни в 3 часа ночи. Сначала за его жизнь боролись врачи больницы имени Семашко, затем – Орловской областной клинической больницы.

В минувшем месяце писатель отметил 75-летний юбилей. Ранее, в марте, он представил орловской публике свой первый роман «Где-то, когда-то». Месяцем спустя произведение вошло в длинный список нового сезона Национальной литературной премии «Большая книга».

Ермаков – автор многочисленных книг поэзии и эссе, а также библиограф и архивист. Орловец являлся членом Союза писателей России и был удостоен звания Заслуженный работник культуры РФ. Также Ермаков являлся лауреатом Горьковской литературной премии.

ИА «Орелград»