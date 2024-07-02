В Орле продукты проверили на листерии

Такие бактерии способны привести к заболеванию человека.

В июне 2024 года специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории провели исследования 97 проб субпродуктов, кишечного сырья, готовых мясных продуктов, масла сливочного и сыров. Продукты питания проверялись по микробиологическим показателям на наличие бактерий вида «Листерия моноцитогенес». Испытания были проведены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Как сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», во всех изученных пробах следов данного патогена эксперты не нашли, что говорит о высоком уровне безопасности и качества проверенных продуктов питания. Между тем, указанная выше бактерия способна вызывать листериоз – инфекционное заболевание человека и животных. Оно отличается поражением защитных клеток иммунной системы и развитием многочисленных симптомов, среди которых преобладают ангинозно-септическая форма, а также патология нервной системы. Вызывают заболевание патогенные представители рода Листерия (Listeria).

«Для человека представляет опасность один из видов – Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes), – уточнили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Листерии вызывают заболевание у человека при ослаблении у него факторов иммунной защиты. Наибольшему риску развития заболевания подвергаются лица с различными видами иммунодефицитов (беременные, новорожденные, люди пожилого возраста, онкологические больные, пациенты с сахарным диабетом и т.д.)».

Эксперты отмечают, что заболевание протекает крайне тяжело, а основной путь заражения человека — пищевой. Листерия может находиться в молочных продуктах, мясных блюдах, корнеплодах и морепродуктах. В этом отношении опасны продукты, которые не проходили термическую обработку и хранились в холодильнике. Особую опасность, по мнению экспертов, представляют собой фастфуд, мясные изделия в вакуумной упаковке и мягкие сыры, приготовленные из непастеризованного молока. Последние, по статистике, они вызывают листериоз в 50-160 раз чаще, чем сыры из пастеризованного молока.

«Листерия достаточно устойчива: способна расти и размножаться в относительно нейтральной среде (pH от 4 до 10) при температуре от 1 до 45 градусов Цельсия, – поясняют эксперты. – Может находиться в почве, воде, растениях и продуктах, лежащих в холодильнике. Хорошо переносит замораживание, сушку, воздействие алкоголя и кислот, но быстро погибает при нагревании: при 70 градусах Цельсия — за 30 минут, при 100 градусах Цельсия — за 5 минут».

ИА «Орелград»