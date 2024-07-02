В Орле на трёх улицах ограничили подачу горячей воды

Её не будет до завтрашнего вечера.

Об этом рассказали в орловском филиале АО «Квадра».

Горячую воду перестали передавать в 53 дома, расположенных на улицах Рощинской и Металлургов, а также на Московском шоссе. Ограничения снимут только завтра, 3 июля, в 21 час.

Причиной являются масштабные работы на теплосетях. Необходимость их выполнения стала ясной после проведённых гидравлических воспитаний.

Адреса домов, где временно ограничено предоставление данной услуги:

улица Рощинская, дома №1, №3, №5, №7, №7-А, №9, №9-А, №11, №11-А, №13, №13-А, №15, №15-А, №17, №17-А, №19, №21, №23, №25;

улица Металлургов, дома №2, №4, №6, №8, №10, №12, №12-А, №14, №14-А, №16, №18, №20, №22, №22-А, №24, №26, №28, №30, №32, №34, №36, №44, №42;

Московское шоссе, №155, №155-А, №157, №161, №163, №163-А, №165, №167, №169, №169-А, №171.

ИА «Орелград»