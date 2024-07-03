265 орловских выпускников пересдадут ЕГЭ в президентские дни

3.7.2024 | 10:20 Новости, Образование

Это 4 и 5 июля.

Фото: vk.com/oreladm

Это дополнительные дни единого госэкзамена, в которые можно пересдать один из предметов. Однако новый результат обязательно аннулирует предыдущий, даже если выпускник наберёт меньшее количество баллов.

Как рассказали в администрации Орла, в областном центре такой возможностью решили воспользоваться 265 выпускников.

Наибольшей проблемой стала информатика. Её будет пересдавать 51 выпускник.

Между тем, на 1 июля Департамент образования Орловской области сообщал о 46 максимальных (стобалльных) результатах при сдаче ЕГЭ. Интересно, что высшей планки добились не только выпускники этого года, но и минувших лет – они обновили свои прежние результаты до максимума в резервные дни основного периода.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования