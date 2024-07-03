265 орловских выпускников пересдадут ЕГЭ в президентские дни

Это 4 и 5 июля.

Это дополнительные дни единого госэкзамена, в которые можно пересдать один из предметов. Однако новый результат обязательно аннулирует предыдущий, даже если выпускник наберёт меньшее количество баллов.

Как рассказали в администрации Орла, в областном центре такой возможностью решили воспользоваться 265 выпускников.

Наибольшей проблемой стала информатика. Её будет пересдавать 51 выпускник.

Между тем, на 1 июля Департамент образования Орловской области сообщал о 46 максимальных (стобалльных) результатах при сдаче ЕГЭ. Интересно, что высшей планки добились не только выпускники этого года, но и минувших лет – они обновили свои прежние результаты до максимума в резервные дни основного периода.

ИА «Орелград»