На Орловщине мать и дочь отравились рыбой

3.7.2024 | 10:41 Медицина, Новости

Случаи ботулизма не фиксировались в регионе много лет.

Фото: vk.com/public210773697

Известно, что это жительницы Верховского района. Девочке 14 лет. Сейчас пациентки находятся на лечении – мать в больнице Боткина, дочка – в НКМЦ имени Круглой.

Как сообщают «Вести-Орёл», орловчанки заразились опасной болезнью, употребив в пищу рыбу холодного копчения. Состояние взрослой женщины оценивается как «средней тяжести».

Девочка чувствует себя хуже. Она находится в реанимации до сих пор, хотя идёт на поправку. Некоторое время для её лечения применялся аппарат ИВЛ.

Также обе пациентки получают специальную сыворотку, нейтрализующую ботулотоксин. Отмечается, что случаи ботулизма не регистрировались в нашей области много лет.

Напомним, ранее в Ливнах молодая пара была госпитализирована с симптомами отравления. Девушка скончалась. Однако в том случае точный диагноз так и не был поставлен.

ИА «Орелград»


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