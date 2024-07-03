На Орловщине мать и дочь отравились рыбой

Случаи ботулизма не фиксировались в регионе много лет.

Известно, что это жительницы Верховского района. Девочке 14 лет. Сейчас пациентки находятся на лечении – мать в больнице Боткина, дочка – в НКМЦ имени Круглой.

Как сообщают «Вести-Орёл», орловчанки заразились опасной болезнью, употребив в пищу рыбу холодного копчения. Состояние взрослой женщины оценивается как «средней тяжести».

Девочка чувствует себя хуже. Она находится в реанимации до сих пор, хотя идёт на поправку. Некоторое время для её лечения применялся аппарат ИВЛ.

Также обе пациентки получают специальную сыворотку, нейтрализующую ботулотоксин. Отмечается, что случаи ботулизма не регистрировались в нашей области много лет.

Напомним, ранее в Ливнах молодая пара была госпитализирована с симптомами отравления. Девушка скончалась. Однако в том случае точный диагноз так и не был поставлен.

ИА «Орелград»