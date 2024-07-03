Железнодорожникам возместят убытки за перевозку школьников

Правительство региона в новой редакции утвердило правила субсидирования.

Правительство Орловской области утвердило новый порядок предоставления ежемесячной компенсации потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта. Речь идет о перевозке по льготным тарифам обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, а также студентов-очников организаций среднего профессионального и высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.

Иными словами, область из своего бюджета компенсирует железнодорожникам убытки, которые они несут из-за льготных тарифов. Подобный порядок существует уже много лет. Однако сейчас правительство региона издало его в новой редакции с учетом современных реалий. В частности, был расширен список требований к соискателям субсидий. Компенсация будет выдаваться за льготы, которые для школьников и студентов действуют не круглый год, а в периоды с 1 января соответствующего года по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря соответствующего года включительно.

«Компенсация предоставляется в форме субсидии из областного бюджета и осуществляется способом возмещения недополученных доходов, – говорится в документе. – Получатели субсидий определяются по результатам отбора, проводимого департаментом дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Проведение отбора обеспечивается посредством государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Отбор проводится способом запроса предложений, финансирование обеспечивается в рамках государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы». Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между департаментом и железнодорожным перевозчиком. Участник отбора на дату подачи заявки и заключения соглашения должен соответствовать обязательным требованиям: не являться иностранным юридическим лицом, участником офшорных компаний.

С учетом новых требований законодательства, участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Субсидии не положены иностранным агентам и компаниям, не имеющим лицензию на осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров.

ИА «Орелград»