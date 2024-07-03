50-летний орловец устроил дебош в медучреждении

Его пришлось унимать росгвардейцам.

Инцидент произошёл около девяти вечера. Известно, что местом действия стало учреждение здравоохранения, расположенное на Карачевской улице.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, пациент начал проявлять агрессию к персоналу и оскорблять окружающих, используя нецензурные слова.

В итоге на место прибыл наряд. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и передали орловца сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что на Карачевской находится сразу несколько действующих учреждений здравоохранения. Это наркологический и неврологический диспансеры, а также детская поликлиника.

ИА «Орелград»