50-летний орловец устроил дебош в медучреждении

3.7.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Его пришлось унимать росгвардейцам.

Наркодиспансер на Карачевской. Фото: ИА “Орелград”

Инцидент произошёл около девяти вечера. Известно, что местом действия стало учреждение здравоохранения, расположенное на Карачевской улице.

Как сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области, пациент начал проявлять агрессию к персоналу и оскорблять окружающих, используя нецензурные слова.

В итоге на место прибыл наряд. Росгвардейцы пресекли противоправные действия и передали орловца сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что на Карачевской находится сразу несколько действующих учреждений здравоохранения. Это наркологический и неврологический диспансеры, а также детская поликлиника.

ИА «Орелград»


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