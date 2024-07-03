В Орле прощаются с Софьей Блюдовой

3.7.2024 | 11:20 Медицина, Новости

Известная врач-педиатр ушла из жизни.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Орловчанке было 92 года. Блюдова умерла 30 июня, сообщает «Орёлтаймс». Сегодня её отпевали в Орле на Крестительском кладбище.

Софья Блюдова родилась в Орле в 1932 году. Окончила Красноярский медицинский институт имени Войно-Ясенецкого. Некоторое время практиковала в Красноярске.

Затем орловчанка вернулась на малую родину и поступила на работу в Городскую детскую больницу. С 1965-го на протяжении около сорока лет трудилась в поликлинике №1 – участковым терапевтом, педиатром, врачом лечебной физкультуры.

Блюдова вышла на пенсию в 2002-м году, но продолжала помогать как пациентам, так и коллегам.

ИА «Орелград»


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