Число желающих узнать о своих долгах выросло в 1,5 раза

В Орловской области продолжает набирать популярность рассылка от налоговой службы.

Услуга по бесплатному информированию о налоговой задолженности в Орловской области становится все более популярной и востребованной. Об этом говорит ведомственная статистика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года текущее количество пользователей данной услугой увеличилось на 56 процентов, или в 1,5 раза. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, на сегодняшний день согласие на получение такой услуги дали около 46,8 тысячи орловцев. Информацию о налоговой задолженности они получают по электронной почте и посредством смс-сообщений.

«Из них более 43 тысяч согласий поступило в региональное управление налоговой службы от физических лиц и индивидуальных предпринимателей и порядка 3,8 тысячи согласий представили организации, – отметили в областной налоговой службе. – Согласие на получение бесплатной рассылки от налогового органа можно подать при личном обращении в налоговый орган или МФЦ, через представителя, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи».

Чтобы подписаться на услугу, не обязательно иметь долги. Кстати, если долга нет, то налоговики и не станут присылать сообщения или электронные письма. Услуга вообще не назойлива. Рассылка производится один раз в квартал. Если гражданин или организация получили такое сообщение, это означает, что задолженность у них имеется. Из сообщения они смогут узнать ее величину, а также получат информацию о том, как погасить долг.

«При отсутствии задолженности сообщения не направляются, – подчеркивают в Управлении ФНС. – Данная услуга дает возможность налогоплательщику контролировать актуальное состояние расчетов, а также позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений».

ИА «Орелград»