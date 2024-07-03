В Орле помолились за веру, Россию и семью

Торжественный молебен прошел в гарнизонном храме.

Торжественный молебен «За Веру, за Россию, о воинстве и семье» провели участники «Русской общины» в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери. Это была совместная молитва, после которой в трапезной храма было организовано чаепитие. «Душевная атмосфера и радостный настрой способствовали обсуждению совместных планов для предстоящих событий», – отметили по этому поводу в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии Русской Православной Церкви, подчеркнув, что совместные молитвы укрепляют духовные узы общины, напоминают о важности веры, патриотизма и семейных ценностях в современном мире.

«Это важное событие напоминает нам о значимости веры, России, семьи и воинства в нашей жизни, – добавил иерей Сергий Шомин. – Такие молебны помогают нам укреплять нашу веру и единство вокруг общих ценностей». А по словам духовника Русской общины иерея Артемия Торопова, после таких молебнов «все мы становимся ближе друг другу, а главное — к Богу».

Тем временем, приходы храмов Орловской епархии продолжают оказывать помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, и их семьям. Так, очередная посылка с грузом гуманитарной помощи была собрана силами прихода храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла. В нее были включены продукты питания, одеяла, подушки, медикаменты, средства личной гигиены и одежда. Прихожане и учащиеся детской воскресной школы Знаменского храма положили в посылку письма и открытки с добрыми пожеланиями.

«Приход Казанского храма поселка Стрелецкий Орловского муниципального округа передал в зону СВО пять камуфляжных плащей, маскирующих от тепловизора, медицинские халаты и перчатки, партию питьевой воды, средства личной гигиены, – сообщает также информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – Швеи-волонтеры приходской мастерской Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора города Орла закончили пошив 20 костюмов для раненых бойцов СВО».

Кроме того, добровольческое ателье разработало новую линию одежды для госпиталя, работающего в зоне СВО. «Работа проводилась по возможности быстро и с особым тщанием. Были учтены и исправлены все недочеты, команда поработала от души, и на завершающей примерке костюм сидел просто идеально. «Мы справились. Слава Богу! Большая благодарность всем за помощь, милосердие и отзывчивость», – цитируют руководителя швейной мастерской в Орловской митрополии.

ИА «Орелград»