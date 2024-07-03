В деле о подкупе гаишника появилось продолжение

Еще один фигурант дела о даче взятки попал под суд.

Как уже рассказывал «Орелград», Заводской районный суд города Орла признал аварийного комиссара виновным в даче взятки должностному лицу, а именно сотруднику ДПС. Мужчина предлагал полицейскому вознаграждение – по 52 тысячи рублей в месяц – за ежедневную передачу сведений из АИУС Госавтоинспекции «Журнал ДТП» о произошедших авариях, с персональными данными потерпевших. Аварийный комиссар был задержан с поличным при передаче денег.

Его действия были квалифицированы по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере шестикратной суммы взятки, то есть в размере 312 000 рублей. Осужденный действовал через посредника, бывшего сотрудника ГИБДД, который и связал его с действующим сотрудником, подняв свои старые связи.

Посредник тоже стал фигурантом уголовного дела о взятке, только судили его не в Орле, а в Змиевке. Как сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда, действия экс-сотрудника ДПС были оценены как посредничество во взяточничестве, то есть «иное способствование взяткодателю в достижении соглашения между ним и взяткополучателем о даче взятки в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий».

Было установлено, что он сыграл важную роль, так как именно он связался по телефону с бывшим коллегой, действующим сотрудником ДПС, располагавшим интересующей аварийного комиссара информацией. И именно он просил коллегу встретиться с аварийным комиссаром и побеседовать. Посредник в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью и в содеянном раскаялся. Суду он пояснил, что не знал о том, что его действия образуют состав преступления.

«После разъяснения ему положений статьи 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний суду отказался, – отметили в пресс-службе суда. – Суд признал его виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей». При вынесении приговора было учтено признание вины, раскаяние в содеянном, данные о состоянии здоровья и личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, женат, иждивенцев не имеет, является инвалидом 2 группы, не привлекался к административной ответственности и характеризуется удовлетворительно.

Как и в случае с Заводским районным судом, приговор Свердловского районного суда в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»