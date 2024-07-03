Орловцы оставили в онлайн-кинотеатрах 5 миллионов рублей

По сравнению с прошлым годом такие расходы увеличились в 1,4 раза.

В Орловской области в апреле 2024 года, по предварительным данным Орелстата, населению было оказано платных услуг на общую сумму 4,256 миллиарда рублей, или 103,3 процента, в сопоставимых ценах, к апрелю предыдущего года. За период с января по апрель 2024 года платных услуг орловцам было оказано на 17,2 миллиарда рублей, что на 3 процента больше прошлогоднего показателя.

Из них на электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий жители Орловской области потратили 5,1 миллиона рублей. В Орелстате уточнили, что в данные услуги включены платные подписки на онлайн-кинотеатры и игровые сервисы, а также пользование услугами облачных хранилищ данных. По сравнению с апрелем 2023 года расходы жителей региона на такие услуги выросли на 40,6 процента.

Если сравнивать в среднегодовом исчислении, то есть за периоды с января по апрель, то по сравнению с прошлогодним показателем объем расходов на указанные услуги в регионе увеличился на 55,4 процента. Правда, в апреле 2024 года активность граждан в этом отношении немного снизилась. По сравнению с мартом текущего года объем расходов на онлайн-подписки сократился на 4,6 процента.

Тем временем, Управление Роспотребнадзора Орловской области разъяснило порядок оказания услуг по показу фильмов в кинотеатрах. Сообщается, что демонстраторы фильмов могут организовывать на возмездной или безвозмездной основе предсеансовое обслуживание посетителей, в том числе выступление музыкальных ансамблей, артистов-исполнителей, демонстрацию рекламных материалов и материалов информационного характера, киножурнала и так далее.

При этом они не вправе без согласия посетителя осуществлять предсеансовое обслуживание за плату. Посетитель вправе отказаться от оплаты предсеансового обслуживания, а если оно оплачено без его согласия, – потребовать возврата уплаченной суммы. Согласно правилам, продажа билетов начинается не позднее чем за 30 минут до начала сеанса. Вход в кинозал начинается не менее чем за 10 минут до времени начала сеанса. Подчеркнем, что «услуга по показу объявленного в программе фильма должна быть оказана независимо от количества присутствующих на сеансе посетителей».

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на то, что посетители имеют право на возмещение стоимости купленного билета в ряде случаев, например, если услуга по показу фильма не была оказана или не были соблюдены сроки ее предоставления; если произошла замена фильма или перенос сеанса и посетитель отказался от получения такой услуги; если демонстраторами фильмов нарушены обязанности, оказания услуг по показу фильмов в кинозалах.

ИА «Орелград»