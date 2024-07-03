В Орле открылась выставка в память о Шукшине

Выставка «Певец калины красной» приурочена к 95-летию прозаика и актера.

В читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина начала работать выставка «Певец калины красной», приуроченная к 95-летию со дня рождения Василия Шукшина. Ознакомиться с ней можно по 31 июля. В составе экспозиции представлены известные произведения писателя, сборники его рассказов, киносценариев, публицистические статьи, а также литература о его жизни и творчестве.

«Приглашаем всех почитателей творчества Василия Макаровича Шукшина посетить выставку и заново открыть для себя его удивительный, яркий талант, – говорят в «Бунинке». – Василий Макарович Шукшин – русский прозаик, драматург, кинорежиссер, киноактер, сценарист, 25 июля ему исполнилось бы 95 лет».

Шукшин родился на Алтае, но в Орле его почитают так же, как и по всей стране, что и доказывает организация выставки в его честь. К сожалению, этот талантливый шел из жизни, когда ему было всего 45 лет. Однако он успел сделать очень многое за столь короткий срок. Он успел опубликовать более 100 рассказов и два романа, снял такие известные кинофильмы, как «Ваш сын и брат», «Печки-лавочки» и, конечно же, «Калина красная».

«Герои его книг – чаще всего деревенские люди, обладающие изначальной чистотой души, оригинальным мышлением и характером, – делятся в «Бунинке». – Его книги эмоционально раскрывают нравственные проблемы и заставляют читателя о многом задуматься. «Нравственность – есть правда» – так определил свою главную заповедь, оставленную в наследство потомкам Василий Макарович. Современного читателя по-прежнему волнуют проблемы, которые поднимаются в книгах Шукшина – это вопросы нравственности, любви к природе, доброго отношения к людям, родному дому, к матери».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»