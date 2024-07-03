Орловская «Зюгановка» может попасть в Книгу рекордов России

Сорт пшеницы демонстрирует высокую урожайность.

Об этом рассказал директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур «Щёлково Агрохим» Александр Прянишников. Его цитирует «Орёл-регион».

Известно, что в минувшем году «Зюгановка» дала на экспериментальных делянках результат в 153 центнера с одного гектара. Осенью новый сорт посеяли в ООО «Дубовицкое» на площади 10 гектаров.

«Его ждут испытания на рекорд урожайности в производственных посевах и внесение в Книгу рекордов России по урожайности», — пояснил Прянишников.

Сорт назвали в честь Почётного гражданина Орловской области – лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который недавно отметил 80-летний юбилей.

ИА «Орелград»