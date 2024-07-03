В «Спасском» пройдёт театральный фестиваль «Время Т»

Он состоится с 5 по 7 июля.

Первый такой фестиваль состоялся год назад.

Как рассказали в учреждении, гостей театрального праздника ожидают восемь спектаклей по произведениям Тургенева, Чехова, Толстого и Шекспира. Так, Московский театр музыки и поэзии Елены Камбуровой покажет орловцам спектакль «Степной король Лир». Никитинский театр из Воронежа представит комедийную постановку по мотивам «Двенадцатой ночи».

Актёры Губкинского театра для детей и молодёжи расскажут орловским зрителям историю под названием «Толстой и Ко». Также в фестивале участвуют молодёжные театры – «Предел» из Рязанской области (со спектаклем «Живые мощи») и «Проект» из Липецкой области (со спектаклем «Отрочество»).

Акцию поддержали и орловские «храмы Мельпомены». Академический театр имени Тургенева покажет постановку «Ася», театр кукол – постановку «Предложение». Спектакль «Сказки Орловской губернии» представят воспитанники образцовой театральной студии «Звезда».

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ИА «Орелград»