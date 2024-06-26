Геннадий Зюганов отмечает юбилей

26.6.2024 | 11:40 Новости, Политика

Почётному гражданину Орла и Орловской области исполнилось 80 лет.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

«С самого утра получаю тёплые и сердечные поздравления с моим юбилеем! Благодарю каждого за добрые слова и пожелания!» – написал политик в соцсетях.

Известно, что знаменитого орловца уже поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поблагодарил его за вклад в развитие законодательства и парламентаризма в России.

Также, как сообщает «РИА Новости», Зюганову позвонил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Кроме того, лидеру КПРФ преподнесли в подарок курского соловья.

ИА «Орелград»


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