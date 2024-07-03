Правила переезда ради работы подправили

Увеличены сроки для оформления необходимых документов.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области с поправки в типовой административный регламент предоставления государственной услуги центрами занятости населения. Речь идет о содействии безработным и «гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы», в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. Действие документа распространяется также на членов семей указанных граждан.

Внесенные поправки немного изменили процедуру оформления документов. В частности, увеличен максимальный срок оказания гражданину финансовой поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства. По условиям, гражданин в течение одного месяца со дня получения направления на работу должен подать в центр занятости населения документы, подтверждающие факт трудоустройства. Раньше чиновники были обязаны оформить ему финансовую помощь в течение восьми рабочих дней, теперь срок увеличен до 20 рабочих дней.

Также обновленный типовой регламент предписывает директорам районных и городских центров занятости населения разработать и утвердить собственные регламенты в соответствии с типовым административным регламентом и разместить необходимую информацию на стендах. Кроме того, должны быть внесены соответствующие изменения в должностные инструкции работников, оказывающих указанную выше государственную услугу. Отметим, что предоставление этой услуги в многофункциональных центрах не предусмотрено.

«Гражданин вправе обратиться в МФЦ за содействием в подаче заявления в электронной форме с использованием Единой цифровой платформы, – говорится в типовом регламенте. – В случае если запрос о предоставлении государственной услуги подан в МФЦ, принятие решения об отказе в приеме запроса и документов или информации, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствует».

ИА «Орелград»