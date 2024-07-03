Скончался орловский музыкант и педагог Виктор Галахов

Ему было 85 лет.

Новость сообщил в соцсетях Павел Корбанков – основатель и руководитель «Музея балалайки» в Москве.

Галахов родился в Тверской области, затем жил в других регионах, но значительная часть его судьбы оказалась связана именно с Орловщиной. С 1975 по 1993 года он преподавал в Орловском институте культуры, получил звание профессора. Затем работал главным специалистом отдела профессионального образования Управления общего и профессионального образования администрации Орловской области.

Галахов – автор многих исследовательских работ и методических пособий, связанных с народной музыкой. Некоторые из них вышли в свет в Орле: «Орловские балалаечные наигрыши» (1982), «Матаня» (1989), «Словарь музыкальных терминов в говорах России» (1999).

«Это невосполнимая утрата, друзья… Не могу поверить, что его больше с нами нет… О дате и месте прощания с Виктором Константиновичем будет объявлено дополнительно», – написал Корбанков.

ИА «Орелград»