Жильцы дома из КРТ на Наугорке обратились к Бастрыкину

Они по-прежнему недовольны действиями застройщика.

Тревогу бьют жильцы дома по Грановского, 7, который уже не раз привлекал внимание СМИ и общественности. Видеообращение к главе Следственного комитета России опубликовано в соцсетях. Также оно адресовано премьеру Михаилу Мишустину и министру строительства Иреку Файзуллину.

Жильцы утверждают, что ООО «СЗ СМУ №2» нарушил их права, гарантированные в случае расселения дома. Орловцам не предложили проекты договоров купли-продажи или обмена жилья для согласования. Вместо этого застройщик предложил жильцам за их квартиры по 500 тысяч рублей.

Также участники видеообращения считают, что строительство многоэтажки в зоне КРТ является незаконным. В связи с началом работ в доме появились значительные повреждения в виде трещин в стенах.

Кроме того, строительство ведётся с угрозой для жизни и здоровья прохожих, так как прямо над их головами перемещаются ёмкости с цементом, считают орловцы.

Сейчас в доме проживают 20 человек, в том числе, несовершеннолетние и пенсионеры.

Отметим, что ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело (по статье «превышение должностных полномочий») в связи с тем, что данный аварийный дом не был расселён.

ИА «Орелград»