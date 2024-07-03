Орловщина стала чемпионом России по борьбе с бедностью

3.7.2024 | 11:45 Новости, Экономика

Таковы итоги 2023-го года.

Фото: ИА «Орелград»

К таким неожиданным выводам пришли эксперты «РИА Рейтинг».

Они подвели итоги минувшего года, сравнив данные по населению за чертой бедности в регионах России. В Орловской области таких граждан оказалось 8,5%.

По сравнению с 2022-м годом показатель уменьшился сразу на 2,4 процентных пункта. Это наиболее значительное снижение по стране. Аналогичное зафиксировано только в Туве.

Впрочем, в других регионах число бедных тоже снижается, пусть и не такими темпами. Рост показали только три субъекта. Ещё в четырёх (включая Брянскую и Липецкую области) ситуация застыла на месте. В среднем по России бедность сократилась на 0,5%.

Также составители рейтинга отметили, что на Орловщине отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,02 раза. По этому показателю наша область на 14-м месте.

ИА «Орелград»


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