Троицкий храм Орла взял под опеку медицинский батальон

Прихожане собирают помощь для подразделения.

Об этом рассказали в Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Речь идёт о 341-м Отдельном медицинском батальоне. «Это большой военно-полевой госпиталь с эвакуационными бригадами, которые работают в направлениях активных боевых действий», – рассказал настоятель Троицкого храма Андрей Михалёв.

Недавно прихожане собрали для медиков важный гуманитарный груз – партию стерильных пелёнок, салфеток и простыней. В ответ адресаты записали видеообращение, где поблагодарили орловцев за помощь.

По словам медиков, такие посылки экономят время и силы медперсонала, необходимые для спасения жизней и здоровья бойцов. Добиться стерильности материалов в полевых условиях очень трудно. Помощь орловцев снимает данную проблему.

Ранее стало известно, что Орел передал в зону СВО конфискованный транспорт.

ИА «Орелград»