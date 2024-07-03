Троицкий храм Орла взял под опеку медицинский батальон

Прихожане собирают помощь для подразделения.
Об этом рассказали в Орловской митрополии Русской Православной Церкви.
Речь идёт о 341-м Отдельном медицинском батальоне. «Это большой военно-полевой госпиталь с эвакуационными бригадами, которые работают в направлениях активных боевых действий», – рассказал настоятель Троицкого храма Андрей Михалёв.
Недавно прихожане собрали для медиков важный гуманитарный груз – партию стерильных пелёнок, салфеток и простыней. В ответ адресаты записали видеообращение, где поблагодарили орловцев за помощь.
По словам медиков, такие посылки экономят время и силы медперсонала, необходимые для спасения жизней и здоровья бойцов. Добиться стерильности материалов в полевых условиях очень трудно. Помощь орловцев снимает данную проблему.
Ранее стало известно, что Орел передал в зону СВО конфискованный транспорт.
ИА «Орелград»