Детям-сиротам увеличат выплаты на проезд

Размер выплат будет увеличен более чем в 4 раза.

Правительство Орловской области внесло важное изменение в порядок обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на городском и пригородном транспорте, а в сельской местности – на внутрирайонном транспорте. Исключение сделано для такси. Также указанный порядок гарантирует детям-сиротам бесплатный проезд два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы. Он был утвержден в 2021 году. Сейчас выплата составляет 300 рублей.

Однако, в соответствии с внесенными поправками, с 1 января 2025 года размер такой выплаты увеличится с 300 рублей до 1300 рублей. Деньги выплачиваются за счет средств областного бюджета. По условиям, бесплатным проездом обеспечиваются дети-сироты, зачисленные на обучение в образовательную организацию, со дня возникновения основания для обеспечения бесплатным проездом до достижения ими возраста 23 лет.

Для получения выплат детям-сиротам надо не позднее 1 сентября подать на имя директора своей образовательной организации заявление в свободной письменной форме с указанием номера банковского счета, открытого в кредитной организации. Дети-сироты, зачисленные в образовательную организацию в течение учебного года, должны успеть подать такое заявление не позднее 10 рабочих дней со дня зачисления.

Льгота распространяется и на тех детей, которые начинали учебный год в полной семье, но потеряли в период обучения обоих родителей или единственного родителя. В этом случае заявление надо подать не позднее чем через 30 календарных дней со дня смерти обоих или единственного родителя или признания матери или отца умершими.

Образовательная организация обязана принять решение об обеспечении бесплатным проездом или об отказе в течение 10 календарных дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов. Денежная выплата на обеспечение бесплатным проездом детей-сирот два раза в год к месту жительства обучающегося или его законного представителя и обратно к месту учебы в автобусах, в общих или плацкартных вагонах пассажирского поезда производится в размере стоимости билетов.

ИА «Орелград»