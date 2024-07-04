Орловец получит две компенсации за разбитый автомобиль

Автовладелец уже получил деньги от страховой компании и засудил виновника ДТП.

Верховский районный суд Орловской области удовлетворил исковые требования одного гражданина к другому гражданину о взыскании материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, а также о взыскании понесенных истцом судебных расходов. Как пояснили в пресс-службе суда, основанием для обращения истца в суд послужила дорожная авария, которой произошла в сентябре 2023 года на улице Советской в поселке Верховье.

Там столкнулись два автомобиля, виновником ДТП был признан гражданин, выступивший в данном случае в качестве ответчика. Истец же понес значительные убытки – страховка не покрыла стоимость восстановительного ремонта его разбитого автомобиля. Гражданская ответственность транспортного средства была застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности в САО «ВСК».

Указанная компания признала произошедшее дорожно-транспортное происшествие страховым случаем. Владелец разбитого автомобиля получил страховое возмещение в размере 157 675 рублей. Однако стоимость ремонта оказалась гораздо дороже. Разница между нею и страховой выплатой составила 112 044 рубля. Эту сумму истец и потребовал взыскать в его пользу с виновника ДТП. Суд решил иск удовлетворить, признав виновника аварии «непосредственным причинителем вреда».

По крайней мере, данный факт был зафиксирован протоколом об административном правонарушении. Помимо заявленной суммы в пользу истца суд также взыскал понесенные им издержки на разбирательство. В частности, именно ответчику придется оплатить расходы истца на оформление доверенности и оплату государственной пошлины. Суд решил их взыскать потому, что данные расходы были «понесены истцом в связи с нарушением его права на полное возмещение причиненного ему вреда». Решение еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»