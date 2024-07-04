Износ поликлиники под Орлом оценили в 44 процента

Суд рассмотрел иск о понуждении к ремонту медучреждения.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел административные исковые требования местного прокурора, просившего о понуждении к финансированию и выполнению работ по ремонту крыши и фасада здания, а также внутренних помещений поликлиники Центральной районной больницы. Как пояснили в пресс-службе суда, в основу иска были положены результаты прокурорской проверки.

Она была проведена по обращениям местных жителей. В результате в деятельности департамента здравоохранения Орловской области и Глазуновской ЦРБ были выявлены нарушения. По оценкам прокуратуры, здание и внутренние помещения поликлиники находятся в ненадлежащем эксплуатационном состоянии: физический износ здания составляет 44 процента, крыши – 80 процентов. Кроме того, на потолке и на стенах были выявлены «множественные следы намокания и протечек, разрушение потолочного покрытия, на потолке и стенах имеются многочисленные поражения плесенью и грибком».

«Бездействие административных ответчиков по ремонту и поддержанию в безопасном, работоспособном состоянии социально-значимого объекта государственной собственности области нарушает гарантированные законом права граждан на охрану здоровья, безопасные и комфортные условия оказания медицинских услуг, ставит под угрозу жизнь и здоровье пребывающих в медицинском учреждении лиц», – к такому выводу пришел надзорный орган, и с ним представитель Глазуновской ЦРБ согласился.

А вот представитель регионального департамента здравоохранения исковые требования не признал полностью, а главным аргументом стало то, что в бюджете Орловской области денежные средства на устранение выявленных нарушений, то есть на приведение поликлиники в нормативное состояние, отсутствуют. Также было отмечено, что «департамент здравоохранения Орловской области фактически не обладает полномочиями по обеспечению финансирования». Кроме того, представитель департамента заявил, что Глазуновская ЦРБ «имеет возможность за счет собственных финансовых средств устранить допущенные нарушения».

Однако суд данные аргументы отверг, удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме и обязал департамент здравоохранения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу выделить денежные средства на ремонт поликлиники. На Глазуновскую ЦРБ возложена обязанность в течение 12 месяцев со дня выделения финансирования обеспечить выполнение работ по ремонту поликлиники. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»