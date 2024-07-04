Минтруд включил в группу риска 336 орловских работодателей

Их могут ждать дополнительные проверки.

Ведомство опубликовало соответствующий перечень на будущий год. Министерство определило учреждения и организации, где могут возникнуть проблемы, в том числе, с заработной платой.

Так, в группу работодателей «с высоким риском» попали 24 орловских субъекта. Среди них есть и крупные компании, и индивидуальные предприниматели. Например, Минтруд отнёс к ним «Керама Марации», «Ливгидромаш», «Знаменский СГЦ», «Авангард Агро Орёл», «Орёлводоканал», «Орёлгортеплоэнерго», «Мценский завод коммунального машиностроения», «Сахарный комбинат «Отрадинский»» и другие предприятия.

В группу «значительного риска» попали 14 работодателей, «среднего» – 24, «умеренного» – 274.

Прежде всего, от показателя зависит частота плановых проверок. Так, например, выездная проверка объектов, отнесённых к высокой категории риска, проводится раз в два года, к значительной – раз в три года, к умеренной – раз в шесть лет.

ИА «Орелград»