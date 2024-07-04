11 орловских животных-компаньонов съездили за границу

4.7.2024 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Такова статистика за первую половину года.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

О ней рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора. Ведомство контролирует и этот вопрос, оформляя необходимые документы.

Речь идёт о ситуациях, когда животных вывозят за границу не с сельскохозяйственными целями, а просто как домашних питомцев.

С января по май включительно из Орловской области выехали 11 таких путешественников. В основном, «братья меньшие» посещали Абхазию и Грузию. Также животных вывозили в Сербию, Венгрию и Израиль.

Ранее стало известно, что на Орловщине вырос спрос на биоматериал хряков из Франции.

ИА «Орелград»


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