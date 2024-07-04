СМИ сообщили об изъятии документов в орловских госучреждениях

4.7.2024 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Это связывают с договорами лизинга сельскохозяйственной техники.

Фото: ИА “Орелград”

Новость опубликовал «Абирег».

Как сообщает издание, изъятия произошли в понедельник и вторник. Силовики вынимали документы в Федеральном научном центре зернобобовых и крупяных культур (ФГБНУ ЗБК), а также в Орловском государственном аграрном университете.

«Эту информацию подтвердил и директор ФГБНУ ЗБК Андрей Полухин», – отмечает «Абирег».

СМИ связывает это с договорами на лизинг сельскохозяйственной техники. Уточняется, что следствие ведут столичные силовики.

Также выемки по поводу лизинга проводятся и в других городах в учреждениях, которые относятся к Министерству образования.

ИА «Орелград»


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