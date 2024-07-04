Музалевский поучаствовал в заседании совета законодателей ЦФО

Оно состоялось сегодня.

Встречу приурочили к Году семьи. Поэтому ключевой темой стало расширение государственной поддержки семей с детьми, а также способы стимулирования многодетности.

Результатом обсуждения стал ряд рекомендаций, вынесенных заседанием в адрес законодательных и исполнительных органов субъектов ЦФО. В частности, им рекомендовали провести мониторинг соответствующих правовых актов. А также – проанализировать реальную доступность и эффективность мер, направленных на стимулирование рождаемости и социальную поддержку семей с детьми.

Также парламентарии рекомендовали органам государственной власти субъектов ЦФО продолжать работу по внедрению Единого стандарта мер поддержки участников СВО и членов их семей и развивать дополнительные способы такой помощи.

«Конструктивный диалог законодателей необходим. У нас есть возможность познакомиться с опытом регионов. У каждого субъекта есть свои поводы для оптимизма… В январе в Орловской области было зарегистрировано 8554 многодетных семей, а к лету таких семей стало на 441 больше… Тем не менее, демографическая ситуация остаётся сложной, так что работу по её улучшению необходимо продолжать», – отметил спикер орловского облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»