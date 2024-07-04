На Орловщине глава района не расплатился по контракту по нацпроекту

Чиновника оштрафовали.
Нарушение выявила Новосильская межрайонная прокуратура.
В феврале этого года администрация Новосильского района заключила контракт с ПАО «Россети Центр». Компания взялась благоустраивать стадион, расположенный в районном центре на улице Луначарского.
Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Они завершились в срок. Однако заказчик не расплатился с подрядчиком вовремя.
В итоге прокуратура возбудила в отношении главы района административное дело. По результатам его рассмотрения должностное лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей.
«В настоящее время контракт оплачен», – уточнили в ведомстве.
ИА «Орелград»