На Орловщине глава района не расплатился по контракту по нацпроекту

4.7.2024 | 16:20 Закон и порядок, Новости, Спорт

Чиновника оштрафовали.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение выявила Новосильская межрайонная прокуратура.

В феврале этого года администрация Новосильского района заключила контракт с ПАО «Россети Центр». Компания взялась благоустраивать стадион, расположенный в районном центре на улице Луначарского.

Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Они завершились в срок. Однако заказчик не расплатился с подрядчиком вовремя.

В итоге прокуратура возбудила в отношении главы района административное дело. По результатам его рассмотрения должностное лицо оштрафовали на 40 тысяч рублей.

«В настоящее время контракт оплачен», – уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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