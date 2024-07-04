Полиция ищет вандалов, обрезавших туйи

Кто-то снова покусился на деревья в Орле на площади Жукова.

Ранее сообщалось, что это произошло примерно в ночь на минувшую субботу. Однако новость стала известна только сегодня.

«Сотрудниками УМВД России по городу Орлу устанавливаются обстоятельства произошедшего», – рассказали в пресс-службе областного Управления полиции.

В администрации Орла выразили надежду, что «правоохранительные органы найдут злоумышленников и привлекут их к ответственности», а также заставят вандалов компенсировать нанесённый ущерб. Стоимость высадки растений оценивается в 325 тысяч рублей.

Туйи снова появились на площади весной этого года. Ранее, в мае 2022-го, неизвестные обрызгали их предшественниц токсичной жидкостью. Деревья погибли. Теперь их не отравили вовсе, но обрезали им верхушки.

ИА «Орелград»