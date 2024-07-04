На Орловщине дни районов пройдут без салютов

По крайней мере, это касается некоторых таких мероприятий.
Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал во время последнего прямого эфира в социальных сетях.
По словам Клычкова, решение принято на последнем Оперативном штабе Орловской области. Причиной стали соображения безопасности.
Как отметил губернатор, в данном случае они являются первостепенными. Впрочем, возможно некоторые праздники всё же будут сопровождаться фейерверками.
«Мы сейчас не будем согласовывать проведение салютов во всех районах, поэтому отдельные дни районов, которые у нас на лето выпадают, будут в таком – укороченном – формате», – пояснил он.
Известно, что на Оперативном штабе обсуждалось проведение Дней Корсаковского, Троснянского, Новосильского, Болховского, Сосковского и Мценского районов, а также Дня города Мценска.
ИА «Орелград»