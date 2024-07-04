Клычков высказался по станции умягчения воды

4.7.2024 | 11:41 ЖКХ, Новости

Орловский губернатор призвал минимизировать потери бюджета.

Фото: Администрация Орла

Тема поднималась во время сегодняшнего совещания с главами муниципальных образований.

Клычков обратился к Эдуарду Мирошкину, начальнику отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Орловской области. «К вопросу по Окскому водозаборному узлу. Ключевая задача сейчас, которая перед нами стоит – это максимально имущество сохранить, чтобы ущерб не был нанесён бюджету по расторгнутому контракту», – заявил губернатор.

Напомним, что на данный момент контракт на строительство станции расторгли. Он заключался с ООО «Транком Строй» в декабре минувшего года. Микропредприятию доверили проект стоимостью 217,5 миллионов рублей.

В апреле стало известно о возбуждении уголовного дела. Согласно озвученной тогда информации, подрядчик получил аванс в 108 миллионов рублей, но выполнил работ лишь на пять.

В минувшем месяце стало известно, что данный контракт расторгнут.

ИА «Орелград»


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