На Орловщине льготы для участников СВО могут сделать долгосрочными

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков поднял тему на совещании с главами муниципальных образований, которое проходит в эти минуты.

«У нас с вами льготы распространяются на тех, кто находится в зоне СВО. А человек возвращается по ранению, и льготы у него заканчиваются. Но он чем виноват? У него там ногу оторвало, он вернулся из зоны СВО – мы лишаем его садика, лишаем его путёвок», – высказался Клычков.

Губернатор поручил социальному блоку орловского правительства проработать данный вопрос, отметив, что в данном случае речь часто идёт о льготах, напрямую не связанных с денежными выплатами и компенсациями.

Также он напомнил о негативном опыте, который связан с Афганской и Чеченской кампаниями. «Когда получил удостоверение ветерана боевых действий – и на этом спасибо», – указал Клычков.

ИА «Орелград»