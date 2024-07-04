Облсуд не смягчил наказание особо крупным наркопроизводителям

4.7.2024 | 15:41 Закон и порядок, Новости

Они изготовили на Орловщине около 82 килограммов наркотиков.

Фото: ИА “Орелград”

Вещества изготавливались в двух лабораториях, оборудованных в частных домовладениях в Верховском и Новосильском районах. Это происходило в период с 2020-го по 2022-й годы.

Однако реализовать свой преступный умысел до конца сообщники не успели. Их деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ по Орловской области. В лабораториях изъяли специализированное оборудование, а также около тонны прекурсоров, необходимых для изготовления наркотических средств.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, по делу проходили пятеро человек. Суд первой инстанции дал им от 13 до 19 лет (в колониях общего и строгого режима), а также штрафы в размере от полумиллиона до полутора миллионов рублей.

Осуждённые обжаловали приговор в областном суде, но безуспешно. Сейчас он вступил в силу.

ИА «Орелград»


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