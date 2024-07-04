Бастрыкин снова затребовал доклад по дому на КРТ на Наугорке

Ранее жильцы выступили с видеообращением к главе СКР.

Как сообщается в официальных соцсетях Следственного комитета России, Александр Бастрыкин затребовал доклад по данному уголовному делу. Главный следователь Орловщины Пётр Юдин доложит руководителю СКР о первых результатах работы.

Интересно, что по свежим данным ведомства дело расследуется по статье «халатность». В марте этого года прокуратура Орловской области сообщала, что оно возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Возможно, статью переквалифицировали.

Впрочем, тогда же Бастрыкин уже обращал внимание на конфликтную ситуацию и требовал ответа от руководителя областного управления СКР.

В свежем видеообращении жильцы дома на Грановского, 7, повторили свои прежние претензии, а также заявили, что строительство в зоне КРТ на Наугорском шоссе ведётся с угрозой для жизни и здоровья прохожих. Впрочем, основная проблема остаётся в другом. Орловцы считают, что ООО «СЗ СМУ №2» не организовал расселение дома, предложив им вместо новых вариантов жилья неадекватно небольшую денежную компенсацию. Также они указывают, что в результате строительства их дом начал разрушаться.

ИА «Орелград»