На Орловщине резко изменится погода

Уже завтра ожидаются дожди, переходящие в град.

Об этом сообщает Орловский гидрометцентр.

Как рассказали синоптики, с северо-запада на наш регион идёт атмосферный фронт. Он существенно понизит температуру воздуха.

Ближайшей ночью в области будет от 16 до 21 градуса, завтра днём – от 28 до 33 градусов. В ночное время осадков не ожидается. Однако днём в пятницу прогнозируется кратковременный, но сильный дождь с грозой. Местами возможен град.

Завтра днём ветер сменится с юго-восточного на северо-западный и усилится (с 7-12 до 15-20 метров в секунду).

В ночь на субботу также ожидается кратковременный дождь. Остальная часть недели пройдёт без осадков. Температуры продолжат понижаться: до 9-12 ночью и до 22-25 днём. Ветер будет дуть с северо-запада, а затем с северо-востока, но уже слабее (до 10 метров в секунду).

ИА «Орелград»