В Орловской области освободили пожилого заложника

Подозреваемый в преступлении ранен.

Об этом в своих официальных соцсетях сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Операцию проводили во Мценском районе в посёлке Голубки. Известно, что мужчине, которого захватили в заложники, 87 лет. Злоумышленник был вооружён ножом.

Переговоры не принесли результата. Тогда сотрудники полиции ранили правонарушителя прицельным выстрелом.

К настоящему моменту подозреваемый находится в больнице. Бывшему заложнику тоже оказали медицинскую помощь.

Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

ИА «Орелград»