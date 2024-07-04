В Орловской области освободили пожилого заложника

4.7.2024 | 14:25 Новости, Происшествия

Подозреваемый в преступлении ранен.

Фото: ИА «Орёлград» (иллюстративное)

Об этом в своих официальных соцсетях сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Операцию проводили во Мценском районе в посёлке Голубки. Известно, что мужчине, которого захватили в заложники, 87 лет. Злоумышленник был вооружён ножом.

Переговоры не принесли результата. Тогда сотрудники полиции ранили правонарушителя прицельным выстрелом.

К настоящему моменту подозреваемый находится в больнице. Бывшему заложнику тоже оказали медицинскую помощь.

Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования