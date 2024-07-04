В Орловской области освободили пожилого заложника

Подозреваемый в преступлении ранен.
Об этом в своих официальных соцсетях сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Операцию проводили во Мценском районе в посёлке Голубки. Известно, что мужчине, которого захватили в заложники, 87 лет. Злоумышленник был вооружён ножом.
Переговоры не принесли результата. Тогда сотрудники полиции ранили правонарушителя прицельным выстрелом.
К настоящему моменту подозреваемый находится в больнице. Бывшему заложнику тоже оказали медицинскую помощь.
Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.
ИА «Орелград»