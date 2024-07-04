Об орловских строителях расскажут в рамках спецпроекта

4.7.2024 | 12:01 Новости, Строительство

Его запустила компания «ОДСК».

Фото: ГК «ОДСК»

Проект приурочен ко Дню строителя. В рамках информационной акции «Строим мы!» «Объединённая домостроительная корпорация» в форме подробных видеосюжетов расскажет о людях, которые своими руками строят дома орловцев.

Первым героем проекта стал электросварщик пятого разряда Александр Козырев. Его стаж работы – 14 лет.

«Мне нравится варить, что-то строить своими руками, чтобы потом можно было сказать ребенку, что его отец строил этот дом, здесь его труд», – пояснил Козырев.

«Объединенная домостроительная корпорация – это, в первую очередь, люди, которые находятся на стройплощадках, это наша основа. Многие из них работают с нами на протяжении десятилетий, а некоторые — целыми династиями», – рассказал управляющий директор ПАО «СЗ «Орелстрой» (входящей в ГК «ОДСК»).

Напомним, что в этом году День строителя отмечается 11 августа.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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