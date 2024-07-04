В Орле вандалы снова изуродовали туи на площади Жукова

4.7.2024 | 15:03 Новости, Происшествия

Об этом рассказали в городской администрации.

Фото: Администрация Орла

После того, как город ликвидировал последствия предыдущего ЧП, прошло совсем немного времени. 48 туй вместо тех, что погибли в 2022-м, высадили этой весной.

Однако на минувшей неделе выяснилось, что вандалы обрезали верхушки всех деревьев. Скорее всего, это произошло в ночь между пятницей и субботой.

«Все хвойные растения обрезаны кусками: спилены все верхушки, деревья обломаны наполовину от их длины! Мы просто в шоке!» – рассказала начальник по зеленым насаждениям «Спецавтобазы» Татьяна Можина.

В администрации Орла отметили, что, в соответствии с дорожной картой, стоимость высадки растений составила около 325 тысяч рублей.

Теперь вандалов будут искать правоохранительные органы. Тех, кто стал свидетелем данных действий, просят обращаться в пресс-службу мэрии через соцсети.

Напомним, что в 2022-м году деревья, которые росли на площади Жукова, опрыскали неизвестным веществом. Это нанесло им существенный вред.

Фото: Администрация Орла
Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования